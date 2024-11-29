AK Partili Dağ’dan dikkat çeken açıklama: Milyonları heyecanlandıran asgari ücret sinyali!

29 Kasım 2024 21:20 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 21:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milyonların gözünü çevirdiği asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretlilerin üzülmeyeceği bir rakam olacağını söyleyen Dağ, “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajını verdi…

tv100'de Kübra Par ile Ana Haber'e konuk olan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ​ gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Dağ, belediye kreşleriyle ilgili de net konuştu.

“ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Milyonlarca asgari ücretli yılbaşında gelecek olan zammı merak ederken, konuyla ilgili önemli bir açıklama Dağ’dan geldi. AK Partili Dağ, “Bu konuda süreç eskiden beri bellidir. Önümüzde ki hafta Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu görüşmelerine başlayacak. Enflasyona ezdirmemek noktasında bir yönetimle artışlar yapıldı. 2021-22-23’te ve orada Bakanlık’ta Cumhurbaşkanımız da devreye girdi. Taraflar konuşacaklar. Bizim bakacağımız nokta çalışanları enflasyona ezdirmemek” dedi.

ENFLASYON​ ORANINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 6 puanlık artışla yüzde 44'e; 2025 tahmini de yüzde 21'e yükselmişti. Buna göre, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin enflasyon beklentisi oranında artması halinde yaklaşık olarak 24.768 TL olması bekleniyor. Böylelikle, asgari ücrette yeni yıl için yaklaşık 7 bin 568 TL zam yapılmış olacak.

Mevcut Asgari Ücret: 17.200 TL

Enflasyon Artışı: %44

Artış Miktarı: 17.200 TL * %44 = 7.568 TL

Yeni Asgari Ücret: 17.200 TL + 7.568 TL = 24.768 TL

“Asgari ücretin miktarından daha çok asgari ücret üzerinden yapmış olduğumuz artış, diğer asgari ücret üzerinde gelir alanların da maaş artış oranlarının da buna göre tayin ediliyor olmasıyla hem onları enflasyon karşısında ezdirilmemesi hem de işverenlerin böyle bir yükle karşı karşıya kalmaması gerekiyor” diyen Dağ, “Benim rakam vermem çok doğru olmaz" dedi.

"BİZ BU MESELEYİ ÇÖZERİZ"

Kapatılmak istenen belediye kreşleriyle ilgili konuşan Dağ, “Burada kanuna ve mevzuata uymak durumundayız. ‘İstanbul’daki kreşleri kapatalım da belediye başkanı siyaset yapamasın’ bu kadar basit değil. Uzlaşılmayacak bir konu değil. CHP her konuda kanun teklifi verirken neden bu konuda teklifi vermedi ben de bunu sorguluyorum. Gerekli çalışmayı yaparız. Onların kanun teklifi vermesine gerek kalmaz. Bu meseleyi çözeriz. Her mahalleye bir kreş de yetmiyor daha fazla yapmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“CİDDİ BİR ÇIKIŞ”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Abdullah Öcalan” çıkışının ardından anket ve kamuoyu sonuçlarını değerlendiren Dağ, elinde bir anket çalışması olmadığını belirterek, “Bu konuda özel bir araştırma benim elimde yok. ARGE başkanlığımız bir araştırma yapmış ve elinde bir veri olabilir. Bizim elimizde veri yok. Veriye dayalı değil de birebir konuşmalarda, teşkilatımızla yaptığımız görüşmelerde insanların bizim samimiyetimizden bir şüpheleri yok. Hem Cumhurbaşkanımızın samimi olarak bir yol yürüdüğünü fark ediyor. Bahçeli’nin yapmış olduğu çıkış siyasi geleneği itibariyle ciddi bir çıkış. Samimiyetten bir şüphe olmadığı için baktığımızda problem görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“CHP UMUT OLSAYDI İZMİR’DE YÜZDE 70 OY ALIRDI”

Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Dağ, CHP’nin bir umut olarak görülmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Yerel seçimde ilk defa ikinci parti olduk. Bu bir kere 23 yılda 22 yıl iktidar olarak bulunduğunuz bir ülkede bunun bir başarı olduğunu kabul etmek lazım. İktidar olmak yıpratıcı bir süreçtir. Yerel seçimde ben de adaydım. İzmir, Aydın, Kırklareli, Edirne üzerine bir okuma yapayım. Cumhurbaşkanımızın o çıkışını bunlar üzerine bir okuma yaptığımızda CHP büyük bir ümit veren bir siyasi parti olmuş olsaydı bu illerde mevcut oylarını arttırmış olması lazımdı. Uzun yıllardır bu illeri CHP yönetiyor. İzmir gibi şehirler dediğinizde uzun yıllardır CHP tarafından neredeyse müsemma olmuş iller pozisyonunda. Buralarda CHP’nin oy kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz. CHP’nin bir ümit ve umut pozisyonunda oy almış olsaydı mevcut 25 yıldır yönettiği belediyelerde oylarını arttırmış olması lazımdı, böyle bir seçimdi. Milletin bize mesaj verdiği noktada CHP bir ümit ise bu illerde de mesela İzmir gibi bir yerde yüzde 70 alması lazımdı. Böyle bir durum yok. Mesaj bize, biz onu diyoruz. Bir yerin umut olması değil, bizimle alakalı”