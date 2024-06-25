Milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi! AK Partili Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması

25 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:23

Milyonlarca vatandaşın asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması geldi.

Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zam iddialarına son noktayı koydu.

Asgari ücret temmuz ara zammı hakkında konuşan Hamza Dağ, "Gündemimizde yok" dedi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI OLMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı.

Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Dağ, asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını açıkladı.

Hamza Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

YENİ VERGİ PAKETİ AÇIKLAMASI

Bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkında da konuşan Hamza Dağ, "Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ YÖNETİMİMİZ NE YAPTIĞINI BİLİYOR"

Hamza Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor." açıklamasında bulundu.