AK Partili Kurmaylardan öz eleştiri: EYT’de yanlış yapıldı, emekliye zam verilmesi gerekiyordu

24 May 2024 11:01 - Güncelleme : 24 May 2024 11:07

Emekli zammı için yeni kulis! Enflasyon ve refah payı çözümlü formüller masada

Emekli zammı için yeni kulis! Enflasyon ve refah payı çözümlü formüller masada

En düşük emekli maaşı için temmuz umudu doğdu! SGK uzmanı rakam verdi

En düşük emekli maaşı için temmuz umudu doğdu! SGK uzmanı rakam verdi

AK Parti grup başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında bir süredir milletvekilleri ile seçim sonuçlarının değerlendirildiği istişareler tamamlandı.

"YENİLİKÇİ KİMLİĞİMİZE GERİ DÖNMELİYİZ"

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bugüne kadar 5 toplantı yapıldı.

Hayat pahalılığı, kampanya sürecindeki yanlışlıklar, doğru aday tespiti yapılmaması, teşkilatların isteksizliği, hastane randevularında yaşanan problemler, AK parti seçim başarısızlığının en önemli nedenlerini böyle sıraladı.

"HİKÂYEMİZ ESKİDİ, YENİ HİKÂYE YAZMALIYIZ"

Bazı milletvekilleri AK Parti’nin yeni bir hikâye yazılması gerektiğini savundu. "AK Parti’nin oy oranları en az 10 puan artar. Yeni bir hikâye yazamazsak, işimiz zor” görüşü dile getirildi.

Toplantıda, temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini söyleyen milletvekilleri de oldu.

"EYT’DE YANLIŞ YAPILDI"

Ancak bu öneriye “Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz” gerekçesiyle itiraz edildi.

Ayrıca, seçim sürecinde yapılan bazı yanlışların sonrasında da devam ettiğine dikkat çekildi. Özellikle ‘lüks ve şatafat’ görüntülerinin kamuoyunda tepki çektiği dile getirildi. Seçim sürecinde ‘çakarlı makam araçları’ ile yapılan çalışmaların vatandaşı kızdırdığı belirtildi.