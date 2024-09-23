Akaryakıt fiyatı değişecek! Benzine büyük zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak

23 Eylül 2024 09:37 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:15

Benzine büyük zam geliyor. Akaryakıt fiyatında tabelalar değişecek. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sürücülerinin odağında. Zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 23 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları.

Benzine bir zam daha geliyor! İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları

Benzine bir zam daha geliyor! İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları

Akaryakıt pompa satış fiyatları araç sürücüleri tarafından merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil fiyatları kaç TL sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Son dakika benzin ve mazot fiyatları gelen indirim ve zamlarla birlikte değişiyor.

BENZİN FİYATINA ZAM​ GELECEK

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,20 TL zam bekleniyor. Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 3,2 yükselişle kapatırken dolar 34 TL'nin üstündeki yükselişini devam ettirdi.

Bu kapsamda benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin 1,20 TL zamlanacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL