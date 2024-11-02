Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 09:56 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:13

Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ver zam tabelaları değiştirdi. . 2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla LPG'ye zam ve motorinde ise indirime gidildi. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Araç sürücüleri ise akaryakıttaki değişikliği takip ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt​, benzin​, motorin​, LPG​ fiyatı için zam ve indirim haberleri sürücüler tarafından sorgulanıyor. 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarında tabela değişti.  2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla LPG'ye zam ve motorinde ise indirim geldi. Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar sil baştan. 

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 1. Resim

OTOGAZA İNDİRİM, MOTORİNE ZAM GELDİ

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler petrol piyasalarındaki dalgalanmaları etkilerken akaryakıt fiyatları da vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor.  2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla tabelalar değişti. 

LPG fiyatlarına 71 kuruş zam yapılırken, motorin (mazot) fiyatlarında 12 kuruşluk bir indirim geldi. 

Benzin fiyatlarında da 10 kuruş indirim gerçekleşti.

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 2. Resim

2 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 3. Resim

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 42,84 TL

motorin 42,81 TL

LPG 26,03 TL

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 4. Resim

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 42,72 TL

Motorin 42,75 TL

LPG 25,49 TL

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 43,26 TL

Motorin 43,36 TL

LPG 26,04 TL

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 6. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 43,70 TL

Motorin 43,85 TL

LPG 26,04 TL

Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı - 7. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
akaryakıtbenzinmotorinlpgfiyat

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...