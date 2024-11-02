Akaryakıt fiyatına hem indirim hem zam! LPG, benzin ve motorinde değişiklik tabelaya yansıdı

02 Kasım 2024 09:56 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:13

Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ver zam tabelaları değiştirdi. . 2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla LPG'ye zam ve motorinde ise indirime gidildi. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Araç sürücüleri ise akaryakıttaki değişikliği takip ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

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Akaryakıt​, benzin​, motorin​, LPG​ fiyatı için zam ve indirim haberleri sürücüler tarafından sorgulanıyor. 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. 2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla LPG'ye zam ve motorinde ise indirim geldi. Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar sil baştan. OTOGAZA İNDİRİM, MOTORİNE ZAM GELDİ Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler petrol piyasalarındaki dalgalanmaları etkilerken akaryakıt fiyatları da vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla tabelalar değişti. LPG fiyatlarına 71 kuruş zam yapılırken, motorin (mazot) fiyatlarında 12 kuruşluk bir indirim geldi. Benzin fiyatlarında da 10 kuruş indirim gerçekleşti. 2 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında güncel akaryakıt fiyatları şöyle: İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI Benzin 42,84 TL motorin 42,81 TL LPG 26,03 TL İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI Benzin 42,72 TL Motorin 42,75 TL LPG 25,49 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin 43,26 TL Motorin 43,36 TL LPG 26,04 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin 43,70 TL Motorin 43,85 TL LPG 26,04 TL İlgili Haberler Akaryakıt fiyatları yine değişecek! Otogaza zam geliyor