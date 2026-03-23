Akaryakıt fiyatına yeni zam: Araç sahipleri dikkat!

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam bekleniyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı 107 dolar seviyesinde seyrediyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Sektör yetkilileri salı gününden itibaren motorine 6 TL'lik zam beklendiğini açıkladı.
Peki, 23 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.00 TL
Motorin litre fiyatı: 71.10 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 61.86 TL
Motorin litre fiyatı: 70.96 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin litre fiyatı: 72.22 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 72.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL