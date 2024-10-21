Akaryakıt fiyatında çifte indirim: Günü belli oldu | İşte 21 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

21 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:30

Akaryakıt fiyatında çifte indirim yolda. Benzin ve motorinde fiyat değişecek. Benzine ve mazota indirim geliyor. Oran ve tarih belli oldu. Akaryakıtta indirim 22 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak. İşte 21 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

Araç sahipleri yola çıkmadan önce fiyatları kontrol ediyor, akaryakıta indirim​ veya zam var mı kontrol ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıta çifte indirim geliyor. Benzin​ ve motorin​ fiyatı düşecek. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt​ fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Orta Doğu'da yaşanan tansiyon sonrası petrol fiyatları yükselmişti. Artış nedeniyle akaryakıt fiyatları da zamlanmıştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrasında hem benzin hem de motorine indirim gelecek, fiyatlar düşecek.

Akaryakıta çifte indirim geliyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL, motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor.

21 EKİM BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.69 TL

Motorin litre fiyatı: 43.54 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.57 TL

Motorin litre fiyatı: 43.47 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.07 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.57 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL