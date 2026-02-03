Akaryakıt fiyatları 3-4 Şubat! Benzin ve motorine zam var mı?

Motorin fiyatlarına zam gelecek mi sorusu sürücülerin gündeminde yer alıyor. ABD-İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 2 lira 74 kuruş gibi büyük bir zam yapılacağı iddia edilmişti. Ancak ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan büyük zam iptal edildi. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zammın oranı değişti. Vatandaşlar tarafından benzin ve motorine zam var mı, ne kadar sorularının cevapları merak ediliyor.

BENZİN, MOTORİNE ZAM VAR MI 3-4 ŞUBAT?

NTV'nin haberine göre petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Motorin fiyatlarına 20 kuruş bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak olan zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 57,66 TL'ye, Ankara'da 58,74 TL'ye ve İzmir'de ise 59,01 TL'ye yükselecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN FİYATLARI 3 ŞUBAT!

Akaryakıta zam geleceğine dair haberlerin ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları gündem oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 3 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55.34 TL

Motorin: 57.46 TL

LPG: 30.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55.16 TL

Motorin: 57.28 TL

LPG: 29.49 TL

Ankara

Benzin: 56.24 TL

Motorin: 58.54 TL

LPG: 29,97 TL

İzmir

Benzin: 56.53 TL

Motorin: 58.81 TL

LPG: 29.89 TL