Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Akaryakıt fiyatları 3-4 Şubat! Benzin ve motorine zam var mı?

Benzine, Motorine zam var mı, kaç TL sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Küresel piyasalarda Orda Doğu merkezli tansiyonunun düşmesi, akaryakıt fiyatlarına yönelik piyasa kaynaklarının beklentilerini değiştirdi. ABD-İran arasında yaşanan gerilimin azalmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenen büyük zam iptal edildi. Vatandaşlar tarafından benzin ve motorine zam var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara 3-4 Şubat akaryakıt fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akaryakıt fiyatları 3-4 Şubat! Benzin ve motorine zam var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 16:56

Motorin fiyatlarına zam gelecek mi sorusu sürücülerin gündeminde yer alıyor. ABD-İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 2 lira 74 kuruş gibi büyük bir zam yapılacağı iddia edilmişti. Ancak ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan büyük zam iptal edildi. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zammın oranı değişti. Vatandaşlar tarafından benzin ve motorine zam var mı, ne kadar sorularının cevapları merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatları 3-4 Şubat! Benzin ve motorine zam var mı?

BENZİN, MOTORİNE ZAM VAR MI 3-4 ŞUBAT?

NTV'nin haberine göre petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Motorin fiyatlarına 20 kuruş bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak olan zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 57,66 TL'ye, Ankara'da 58,74 TL'ye ve İzmir'de ise 59,01 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları 3-4 Şubat! Benzin ve motorine zam var mı?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN FİYATLARI 3 ŞUBAT!

Akaryakıta zam geleceğine dair haberlerin ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları gündem oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 3 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55.34 TL

Motorin: 57.46 TL

LPG: 30.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55.16 TL

Motorin: 57.28 TL

LPG: 29.49 TL

Akaryakıt fiyatları 3-4 Şubat! Benzin ve motorine zam var mı?

Ankara

Benzin: 56.24 TL

Motorin: 58.54 TL

LPG: 29,97 TL

İzmir

Benzin: 56.53 TL

Motorin: 58.81 TL

LPG: 29.89 TL

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.