Akaryakıt fiyatları bir ileri bir geri! Benzin zammı yolda: İşte güncel akaryakıt fiyatları

14 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:28

Petrol, FED’in faiz indirimlerine gideceği beklentileri ve ABD ham petrol stoklarındaki keskin düşüşle yaşadığı kayıpları telafi etti. Petrol 76 dolara kadar gerilemesinin ardından çarşamba gününe küresel piyasalara 81 dolardan başladı. Petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yurt içinde benzine zam gelmesi bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

ABD PETROL STOKLARI GERİLEDİ

Petrol, ABD ham petrol stoklarındaki keskin düşüşün ardından yaşadığı kayıpları telafi etti. ABD Petrol Enstitüsü verilerine göre, 13 Ağustos'ta sona eren hafta için 5,205 milyon varillik bir düşüş yaşandı.

Bu rakam, 2.0 milyon varillik düşüş beklentisinin üzerine çıktı. Stoklar böylelikle 28 Haziran'da sona eren haftadan bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

PETROL İÇİN ABD TÜFE VERİSİ BEKLENİYOR

Orta Doğu’daki gelişmeler petrol arz risklerini desteklerken fiyatları da yukarı yönlü destekledi. Çünkü piyasalar İran’ın bir misilleme yapmasını bekledi.

Öte yandan IEA, zayıf Çin tüketimini bir neden olarak göstererek, hem 2024 hem de 2025 için petrol talebi büyümesi tahminini günde 1 milyon varilin altında tuttu.

Piyasalar şimdi, ABD merkez bankasının para politikası yolunu etkileyebilecek Çarşamba günkü ABD TÜFE verilerini bekliyor. Beklenen faiz indirimleri ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini artırabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardında akaryakıt fiyatlarına zam geleceği beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bezine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.71 TL

Motorin litre fiyatı: 43.84 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.60 TL

Motorin litre fiyatı: 43.77 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.30 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.56 TL

Motorin litre fiyatı: 44.81 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL