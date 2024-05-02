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02 May 2024 15:59 - Güncelleme : 02 May 2024 16:07

Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Otogaza indirim geliyor

Petrolde yaşanan inişli çıkışlı seyir fiyatlamaları da etkiliyor. 7 haftalık düşüş ve dövizde yaşanan anlık değişiklikler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektörden bu kez indirim haberi geldi. Otogaza bu gece indirim geleceği duyuruldu.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com (Derleme), BloombergHT, Invseting
Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Otogaza indirim geliyor

Petrol 7 haftalık düşüşün ardından ibreyi yukarı çevirdi. Fiyatlarındaki yön arayışı sürerken dövizdeki değişiklikler ve talep zayıflaması piyasada oynaklığı arttırıyor.

AKARYAKITA BU KEZ İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Petrol fiyatları yedi haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından ABD stoklarındaki artışın ardından yükselişe geçti. Dövizdeki değişiklikler ve petrol fiyatlamalarındaki oynaklık akaryakıta indirim ve zam olarak yansıyor. Sektör yetkililerinden bu kez indirim haberi geldi.

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OTOGAZ İNDİRİMİ TABELALARA YANSIYACAK

Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

İŞTE BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZDA GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

Otogaz ortalama 22,47 lira

Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Otogaza indirim geliyor - 2. Resim

PETROLDE TALEP ZAYIFLADI, 7 HAFTALIK DÜŞÜŞTEN GERİ DÖNDÜ

ABD ham petrol stoklarında yaşanan artış zayıf talep endişelerini körüklüyor. Kaygıların artmasıyla birlikte uzun süredir devam eden kayıplarda ibre tersine döndü. Petrol kayıplarının tamamını silerek kazanç tarafında geçti. Petrolün varili 84 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü 79 dolara yaklaştı.

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FED TARAFINDAN GELEN GECİKME MESAJI PETROLÜ ETKİLEDİ

Fed’in faiz kararını açıklamasının hemen ardından Fed Başkanı Jerome Powell’in yaptığı açıklamalar piyasaları hareketlendirdi. Powell'ın faizde indirimlerin ve gevşeme döngüsünün başlama tarihini öteleyeceğine dair mesajları petrol tarafında talep endişelerini doğurdu. Petrolde Fed kaygısı jeopolitik primden doğan kazançlarını sildi.

 

Kaynak: tgrthaber.com (Derleme), BloombergHT, Invseting
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