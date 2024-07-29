Akaryakıt fiyatları için indirim beklentileri güçlendi! Gözler benzin ve mazotta

29 Temmuz 2024 09:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:33

Akaryakıta indirim yolda! Petrol sert düştü: Benzin ve motorin için yeni beklenti

Akaryakıta indirim yolda! Petrol sert düştü: Benzin ve motorin için yeni beklenti

Petrol fiyatları 6 haftanın en dip seviyesini gördü. Bu gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine ve motorine indirim veya zam haberi sorgulanıyor. . Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatına yapılan indirimin ardından gerileyen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrol Cuma günü yüzde 1,5 düşüş yaşamıştı.

Üçüncü haftalık düşüş serisinin ardından varil başına 81 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise 77 dolar oldu.

Altı haftanın en düşük seviyesine yakın seyreden petrolün ardından

Geçtiğimiz günlerde mazota yapılan yapılan indirimin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Ancak mazota ve akaryakıt 27-28 Temmuz için herhangi bir zam veya indirim kararı gelmedi.

ÖTV zammı sonrası 45 TL seviyelerine yükselen benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında en son mazotun litre fiyatı için 1 lira 47 kuruş indirim uygulanmıştı.

29 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul (Avrupa) benzin litre fiyatı: 45,10 TL

İstanbul (Avrupa) motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul (Avrupa) LPG litre fiyatı: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,86 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

Ankara

Ankara benzin litre fiyatı: 45,74 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 44,22 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 22,94 TL

İzmir

İzmir benzin litre fiyatı: 46,16 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 44,70 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 22,64 TL