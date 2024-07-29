Akaryakıt fiyatları için indirim beklentileri güçlendi! Gözler benzin ve mazotta
Araç sürücüleri akaryakıt fiyatlarındaki indirim veya zam haberini takip ediyor. Dövizdeki hareketlilik ve petroldeki değişimler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Fiyatlar ise sıklıkla değişiyor. Son olarak brent petrol fiyatının 6 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim beklentileri güçlendi. 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.
Petrol fiyatları 6 haftanın en dip seviyesini gördü. Bu gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine ve motorine indirim veya zam haberi sorgulanıyor. . Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatına yapılan indirimin ardından gerileyen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.
AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Brent petrol Cuma günü yüzde 1,5 düşüş yaşamıştı.
Üçüncü haftalık düşüş serisinin ardından varil başına 81 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise 77 dolar oldu.
Altı haftanın en düşük seviyesine yakın seyreden petrolün ardından
Geçtiğimiz günlerde mazota yapılan yapılan indirimin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Ancak mazota ve akaryakıt 27-28 Temmuz için herhangi bir zam veya indirim kararı gelmedi.
ÖTV zammı sonrası 45 TL seviyelerine yükselen benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında en son mazotun litre fiyatı için 1 lira 47 kuruş indirim uygulanmıştı.
29 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
İstanbul (Avrupa) benzin litre fiyatı: 45,10 TL
İstanbul (Avrupa) motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul (Avrupa) LPG litre fiyatı: 22,94 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
Ankara
Ankara benzin litre fiyatı: 45,74 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 44,22 TL
Ankara LPG litre fiyatı: 22,94 TL
İzmir
İzmir benzin litre fiyatı: 46,16 TL
İzmir motorin litre fiyatı: 44,70 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 22,64 TL