Akaryakıt fiyatları için kritik viraj! Petrol piyasalarında 2 yılın en büyük açığı: 4 büyük sorun belli oldu

26 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:31

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Brent petrol fiyatları geçtiğimiz hafta FED faiz beklentileri talebin arzdan daha düşük kalacağı öngörüleriyle 75 doları gördü. Yeni haftada petrol fiyatları FED faiz indirimlerine eylülde başlanacağı beklentileri ve küresel petrol stoklarındaki daralma ile yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Petrol haftanın ilk işlem günüde 78 dolara kadar çıktı.

Petrol fiyatlarının seyrini küresel ekonomik görünüm ve OPEC tarafından gelen kararlar belirleyecek. OPEC grubunun aldığı kararlar tüm dünya ile beraber Türkiye'deki akaryakıt fiyatları için de belirleyici olacak.

İKİ YILIN EN BÜYÜK PETROL AÇIĞI

OECD verilerine göre, gelişmiş ekonomilerdeki ham petrol ve rafine ürünlerin ticari stokları haziran ayında 10 yıllık mevsimsel ortalamanın altına geriledi.

10 yıllık ortalamaya göre, 120 milyon varil veya yüzde 4 altında kalarak, yaklaşık iki yılın en büyük petrol açığını ortaya çıkardı.

FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

Talep endişeleri petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yakın zamanda 2025 için küresel petrol talebi büyüme tahminini küresel üretim faaliyetlerindeki zayıflamayla aşağı yönlü revize etti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası gibi önemli bankaların üretimi artırmak için faiz indirimine gitmesi fiyatları etki altına alabilir.

OPEC VE OPEC DIŞI ÜLKE REKABETLERİ

OPEC arz talep dengesiyle beraber fiyatları da kontrol altında tutmak için karalar alıyor. Grup içindeki ülkelerin pazar payları da alınan kararlarda etkili oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde fiyatları desteklemek adına 2022 sonlarından bu yana bazı üretim kesintileri uygulanıyor.

OPEC şimdi kesintilere devam edip etmeme konusunda kararsız.

Bunun temel nedenlerinde biri OPEC dışı ülkelerin pazar paylarını kaybetme korkuları. ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana üretimlerini artırdı.

Buna karşın OPEC ülkelerinin üretim kesintileri devam ederse rekabet konusunda ülkeleri büyük sıkıntılar bekleyecek.

OPEC ülkeleri tek başlarını üretim artırma kararı vermelerin halinde arzı kontrol etme ve fiyatları denetleme konusunda yeni sorunlar ortaya çıkacak.

PETROL İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Petrol ağustos ayında 79 dolar bandından seyretti. Ekonomik yumuşamaların fiyatlar üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor. Hedge fonları ve diğer piyasa katılımcıları belirsizlik nedeniyle işlemlerdeki pozisyonları azalttı.

OPEC’in üretim artışı kararı alması halinde bu fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olacak. Artışların ertelenmesi halinde kısa vadeli yükselişler görülebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI DA ETKİLENECEK

Öte yandan akaryakıt fiyatları da alınan kararlardan etkilenecek. Son olarak benzin ve motorine petrol piyasalarında yaşanan düşüşlerle indirim geldi.

Yurt içinde dolar kurunun yıl sonunda TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre 37,28 dolar olması bekleniyor. Petrol piyasalarında gelişmelerle beraber FED faiz kararları ve dolar kuru akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiriyor.