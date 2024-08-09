Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

09 Ağustos 2024 12:10 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:29

Dolar endeksi güçlendi! Dolar/TL için günün ilk rakamları belli oldu: İşte döviz piyasalarında son durum

Dolar endeksi güçlendi! Dolar/TL için günün ilk rakamları belli oldu: İşte döviz piyasalarında son durum

Petrol piyasaları Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi ve pazartesi günün Asya piyasalarında başlayan satışlarla dalgalı bir seyir izledi. 76 dolara kadar düşen petrol tüm gelgitlere rağmen toparlanarak beş haftalık süreçte ilk kez haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle akaryakıt fiyatları için indirim senaryoları konuşulurken fiyatlarında yeniden artması gözleri akaryakıt tabelasına çevirdi.

PETROL FİYATLARI DESTEKLENDİ

Brent petrol haftanın son işlem gününde varil başına 79,2 dolara kadar çıktı. ABD’nin istihdam verilerini resesyon endişelerini hafifletmesi ve beklenenden iyi gelmesi petrol fiyatlarını destekledi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Hamas liderinin suikastına İran’ın karşılık verip vermeyeceği endişeleri tırmandırdı. Bu da bölgede petrol arzı endişelerine yol açtı. Ayrıca, Katar, Mısır ve ABD, İsrail ve Hamas'ı ateşkes müzakerelerine devam etmeye çağırdı.

Arz endişeleri, Libya'nın en büyük petrol sahası olan Sharara'daki kesintiler ve Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı saldırıyla şiddetlendi. Ham petrol fiyatları ayrıca, haftalık EIA ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşerek altı aylık düşük seviyeye indiğini gösteren çarşamba günkü verilerden de destek aldı.

İRAN MİSİLLEME YAPARSA FİYAT ARTAR

Bloomberg’e konuşan BOK Financial Securities'in Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler, "Borsadaki toparlanma aynı zamanda bazı durgunluk talep korkularını da hafifletiyor" ifadelerini kullanarak piyasaları yorumladı.

Matador Economics Başekonomisti Tim Snyder, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İran'ın büyük çapta bir misilleme yapması durumunda ham petrolün fiyatı artacaktır ve bence herkesin en çok endişelendiği şey bu" dedi.

PETROLDE YÜZDE 3’LÜK ARTIŞ BEKLENTİSİ

ANZ analisti Daniel Hynes de Reuters'a yaptığı açıklamada, "Jeopolitik risklerin artmasıyla ham petrol son dönemdeki düşüşten toparlanmaya devam etti" ifadelerini kullanarak ham petrol fiyatlarının bugün haftalık %3 artış kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Yurt içi piyasalarda ise gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından en son benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyrin yukarı yönlü hareket etmesiyle yeniden akaryakıta zam gelebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.61 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 43.67 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.10 TL

Motorin litre fiyatı: 44.28 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.51 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL