Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı ile değişti! Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yüzde 6 zam

01 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:18

Yüzde 6 seviyesinde ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları değişti. Akaryakıt fiyatları 1 Ocak'tan itibaren ÖTV zammı aldı. ÖTV artışıyla birlikte tabelalar güncellendi. ÖTV düzenlemesinin ardından pompa fiyatlarının ne kadar artacağı da belli oldu. İşte 1 Ocak Çarşamba 2025 güncel akaryakıt fiyatları.

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Akaryakıt​ fiyatlarında zamlı tarife pompalara yansıdı. Bugünden itibaren benzin​, mazot ve otogaz fiyatları değişti. Bret petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarında ÖTV zammı otomatik olarak devreye alındı. İşte ÖTV düzenlemesinin ardından güncel pompa fiyatları.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından duyurulması planlanan akaryakıt ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 6 seviyesinde ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları zamlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela değişti. Düzenleme kapsamında, benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseltildi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam​ gelmiş oldu.

ÖTV ARTIŞI SINIRLANDIRILDI

Akaryakıtta ÖTV miktarı, TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat​ endeksinde(Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranına göre güncelleniyor. TÜİK verilerine göre 2024 Temmuz-Kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz." dedi. İşte yeni tarife ile güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin: Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG: Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin: Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG: Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84 TL/LT - 35 kuruş zam

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin: Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG: Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI