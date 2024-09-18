Akaryakıt fiyatları petrolü izliyor! Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında tabela değişti

18 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:47

FED faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sürüyor. Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Petrolde indirim söylentileri akaryakıt ve benzin fiyatlarına yansıyacağı beklentisi oluştu. Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. İşte güncel akaryakıt ve benzin fiyatları...

Yakıt alacak sürücüler dikkat: Benzin ve motorin petrolü izliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu

Yakıt alacak sürücüler dikkat: Benzin ve motorin petrolü izliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu

Küresel piyasalarda brent petrol​ ve döviz kurundaki hareketlilik, vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Milyonlarca araç sahibi 18 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed)​ faiz kararına odaklanacak. FED faiz kararının akaryakıt ve benzin fiyatlarının üzerinde yine etkili olacağı düşünülüyor. Ayrıca piyasalarda ABD Enerji Bakanlığı (DoE), petrol ve petrol ürünleri stokları verilerini de açıklayacak.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Son olarak ağustosta benzine 1.42 TL'lik indirim gelmiş, motorine de 91 kuruşluk indirim gelmişti. Benzine geçtiğimiz hafta 1.84 TL indirim geldi. Bu kez motorine indirim geldi. Motorine 1,50 TL indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI​

18 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'nin büyük şehirlerindeki benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.62 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.87 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.32 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.92 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.