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Akaryakıt fiyatları tekrar tabela değiştirdi! İşte 14 Temmuz güncel benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:03
Akaryakıt fiyatları tekrar tabela değiştirdi! İşte 14 Temmuz güncel benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Akaryakıt fiyatları en çok araç sürücüleri tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde tabela zaman zaman değişiyor. İşte 14 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Global piyasalardaki dalgalanmalarla art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında tabelaları değiştirdi.

Akaryakıt fiyatları tekrar tabela değiştirdi! İşte 14 Temmuz güncel benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları - 1. Resim

14 Temmuz 202 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları merak edildi. İşte 14 Temmuz 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.90 TL

Motorin litre fiyatı: 44.82 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.77 TL

Motorin litre fiyatı: 44.73 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.70 TL

Motorin litre fiyatı: 45.65 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.09 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

Akaryakıt fiyatları tekrar tabela değiştirdi! İşte 14 Temmuz güncel benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları - 2. Resim

13 Temmuz'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI 

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.97 TL

LPG litre fiyatı: 22,57 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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