Akaryakıt fiyatları tekrar tabela değiştirdi! İşte 14 Temmuz güncel benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları

14 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:03

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Global piyasalardaki dalgalanmalarla art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında tabelaları değiştirdi.

14 Temmuz 202 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları merak edildi. İşte 14 Temmuz 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.90 TL

Motorin litre fiyatı: 44.82 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.77 TL

Motorin litre fiyatı: 44.73 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.70 TL

Motorin litre fiyatı: 45.65 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.09 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

13 Temmuz'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.97 TL

LPG litre fiyatı: 22,57 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.