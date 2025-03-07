Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Benzin fiyatı düştü: Sıra motorin indiriminde

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları sorgulanmaya devam ediyor. Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre bu gece yarısı motorinde bir değişiklik olmadı. Ancak cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda da 1,35 TL fiyat indirimi bekleniyor. İşte gelen indirim haberleriyle güncel akaryakıt fiyatları.