Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Benzin fiyatı düştü: Sıra motorin indiriminde

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları sorgulanmaya devam ediyor. Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre bu gece yarısı motorinde bir değişiklik olmadı. Ancak cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda da 1,35 TL fiyat indirimi bekleniyor. İşte gelen indirim haberleriyle güncel akaryakıt fiyatları.
Brent petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. 7 Mart 2025 benzin motorin (mazot) ve LPG fiyatları araç sürücüleri tarafından sorgulanmaya başladı.
Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı.
8 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinde de 1,35 TL indirim bekleniyor.