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 | Kübra Çelepi

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Benzin fiyatı düştü: Sıra motorin indiriminde

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları sorgulanmaya devam ediyor. Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre bu gece yarısı motorinde bir değişiklik olmadı. Ancak cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda da 1,35 TL fiyat indirimi bekleniyor. İşte gelen indirim haberleriyle güncel akaryakıt fiyatları.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 09:48

Brent petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. 7 Mart 2025 benzin motorin (mazot) ve LPG fiyatları araç sürücüleri tarafından sorgulanmaya başladı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı.

BU GECE YARISI MOTORİN DE DÜŞECEK

8 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinde de 1,35 TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • İstanbul: Benzin 43,26-43,41 TL, motorin 46,54-46,65 TL'den,
  • Ankara: Benzin 43,96 TL, motorin 47,38 TL'den,
  • İzmir: Benzin 44,33 TL, motorin 47,74 TL'den satılıyor.
ETİKETLER
#motorlu taşıtlar vergisi
#motorine
#benzin fiyatı
#Ekonomi
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