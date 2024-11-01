Akaryakıt fiyatları yine değişecek! Otogaza zam geliyor
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorinin ardından bu kez sıra otogaz fiyatlarına geldi. İşte 1 Kasım güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar indirim ve zam haberlerini araştırmaya devam ederken bu kez de LPG’ye zam geliyor. Akaryakıt tabelaları bu gece yarısı itibariyle yine değişecek. İşte güncel benzin, mazot fiyatı ile LPG (Otogaz) litre fiyatları...
27 Eylül’de 1,77 TL zam gelen LPG litre fiyatı için bu gece yarısı yine bir değişik yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda otogaza 71 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.
1 KASIM 2024 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 42,91 TL
Motorin litre fiyatı: 42,80 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 42,79 TL
Motorin litre fiyatı: 42,72 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43,32 TL
Motorin litre fiyatı: 43,33 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43,75 TL
Motorin litre fiyatı: 43,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL