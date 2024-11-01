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Akaryakıt fiyatları yine değişecek! Otogaza zam geliyor

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:53
Akaryakıt fiyatları yine değişecek! Otogaza zam geliyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorinin ardından bu kez sıra otogaz fiyatlarına geldi. İşte 1 Kasım güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte araç sahipleri benzin​ ve motorin​ fiyatlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar indirim ve zam haberlerini  araştırmaya devam ederken bu kez de LPG’ye zam geliyor. Akaryakıt​ tabelaları bu gece yarısı itibariyle yine değişecek. İşte güncel benzin, mazot fiyatı ile LPG​ (Otogaz) litre fiyatları...

Akaryakıt fiyatları yine değişecek! Otogaza zam geliyor - 1. Resim

27 Eylül’de 1,77 TL zam gelen LPG litre fiyatı için bu gece yarısı yine bir değişik yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda otogaza 71 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

1 KASIM 2024 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,91 TL
Motorin litre fiyatı: 42,80 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,79 TL
Motorin litre fiyatı: 42,72 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,32 TL
Motorin litre fiyatı: 43,33 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,75 TL
Motorin litre fiyatı: 43,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
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