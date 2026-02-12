Akaryakıt fiyatlarına zam! Tabela gece yarısından itibaren değişti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Peki, benzin, motorin ve LPG perşembe gününe nasıl başladı?
İşte gece yarısı değişen tabelanın detayları ve güncel akaryakıt rakamları...
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,55 TL zam yapıldı. Artışın pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatı 57 TL seviyesine kadar yükseldi.
İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 12 Şubat Perşembe gününe yansıyan akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 57.03 TL
Motorin: 57.76 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 56.86 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara:
Benzin: 57.96 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir:
Benzin: 58.24 TL
Motorin: 59.15 TL
LPG: 30.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor: Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor.
KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.