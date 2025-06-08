Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı kapıda! Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? Gözler Temmuz ayında

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı uygulanıyor. Bu kapsamda, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri merakla beklenirken, ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabından benzine ve motorine gelecek olası zamları paylaştı.

Her yılın ocak ve temmuz aylarında akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinde ÖTV tutarları güncelleniyor. Bu değişiklik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirleniyor.

ZAM ORANI Yİ-ÜFE’YE GÖRE BELİRLENECEK

Petrol ve benzeri ürünlerde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV), son altı aylık Yİ-ÜFE değişim oranı doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. Bu yıl da temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni ÖTV tutarları için belirleyici olan haziran ayı ÜFE verisi, 3 Temmuz saat 10.00’da TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanacak.

EKONOMİST CİBRE’DEN OLASI ZAM SENARYOSU

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede, haziran ayı ÜFE oranının yüzde 2 seviyesinde açıklanması halinde oluşabilecek zam oranlarını paylaştı. Cibre, böyle bir senaryoda ÖTV oranının yaklaşık yüzde 15,18 oranında artacağını belirtti.

BENZİNE VE MOTORİNE YENİ ZAM MİKTARLARI

Cibre'nin öngörüsüne göre, söz konusu artış benzine yaklaşık 2,18 TL, motorine ise 2,05 TL tutarında bir ÖTV zammı olarak yansıyacak. Bu zammın, pompa fiyatlarına doğrudan etki etmesi bekleniyor.

GÖZLER TÜİK'İN AÇIKLAYACAĞI VERİLERDE

TÜİK’in temmuz başında açıklayacağı veriler, akaryakıt fiyatlarında temmuz ayında yaşanacak olası artışın netleşmesini sağlayacak. Sürücüler ve sektör temsilcileri ise gözlerini 3 Temmuz’daki açıklamaya çevirmiş durumda.

https://x.com/iriscibre/status/1931692397349482767