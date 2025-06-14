Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

İsrail-İran gerilimi nedeniyle yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisi henüz tam anlamıyla hissedilmese de, akaryakıt fiyatları önceden alınan zam kararları doğrultusunda değişmeye başladı. Benzine yapılan zammın ardından motorin fiyatları da arttı. Sürücüler, "Benzine ne kadar zam geldi?", "Motorin fiyatı ne oldu?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 14 Haziran Cumartesi günü geçerli güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki güncellemeleri dikkatle takip ediyor. Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimiyle birlikte küresel petrol piyasasında yaşanan hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. Her ne kadar son artışlar doğrudan bu krize bağlı olmasa da, Brent petrol ve döviz kurundaki yükselişin etkileri, önceden planlanan zamlarla pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı, 13 Haziran’ı 14 Haziran’a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş arttı.

MOTORİNE DE ZAM GELDİ

14 Haziran gecesi ise motorin grubuna 1 lira 49 kuruşluk bir zam geldi. Böylece hem benzin hem de motorin fiyatları artış gösterdi.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 48.39 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.76 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 48.24 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.64 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 49.08 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.64 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 49.41 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.97 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.