Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Motorin ve benzin fiyatları belli oldu!

08 Ekim 2024 23:38 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 23:41

Döviz ve küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.55 TL, benzine ise yarın gece yarısından itibaren 1.26 TL zam yapılacak.

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını sürekli değiştiriyor.

BENZİN​ VE MOTORİNE ZAM​

Benzin ve motorin​ fiyatlarına bu hafta içinde art arda zam gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam beklenirken, 10 Ekim Perşembe gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacak.

Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak. Yeni Akit gazetesinin haberine göre, motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba (bu gece yarısından itibaren) 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI​ NE KADAR?

Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL.