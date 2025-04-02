Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatları bayram tatili sonrasına hızlı başladı. Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam uygulanacak. Bu zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı, sorusu bayram tatilinin ardından sorgulanmaya başlandı. 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,25 TL zam yapılacak. Akaryakıt fiyatları değişecek. Bunun da ötesinde geçen hafta yapılan ancak bayram nedeni ile yansıtılmayan 1.17 liralık zam da bu gece pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN FİYATINA 1,25 TL ZAM GELECEK

Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Akaryakıta gelen bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımamış olan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir zam anlamına geliyor. Bu zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları