Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim pompaya yansıdı! 12 Eylül benzin, motorin ve LPG'de güncel tabela değişti

12 Eylül 2024 10:21 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:23

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişmeye devam ediyor. Değişen yakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin tabelalarını değiştirdi. Perşembe günü akaryakıt fiyatları güncelledi. Brent petrolün düşmesinin ardından benzin ve motorinde indirimler pompaya yansıdı. İşte 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları.

Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. Benzin ve motorine indirim geldi. Brent petrolün varil fiyatı 2021 yılından bu yana ilk kez 70 doların altını gördü. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin, benzin fiyatları belli oldu. Benzin indiriminin ardından motorinde de indirim pompaya yansıdı. İşte 12 Eylül 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları.

PETROL FİYATI DÜŞÜŞTE

Brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol fiyatı büyük bir hızla düşmeye devam ediyor. Petrolün varil fiyatı 2021 yılından bu yana ilk kez 70 doların altına düştü. Hafif toparlanma yaşayan petrolün varili, uluslararası piyasalarda şu an 71,36 dolardan işlem görüyor. Düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.

BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Brent petrolün varil fiyatının düşmesiyle benzine geçtiğimiz hafta bir kaç gün arayla indirim geldi. Geride bıraktığımız haftada benzinin litre fiyatına cuma günü 1,83 TL indirim gelmişti. İndirim haberi araç sürücüleri tarafından sevinçle karşılandı. Benzine indirim gelmesinin ardından gözler motorin litre fiyatına çevrilmişti. Beklenen indirim haberi geldi. Güncel motorin, benzin fiyatları değişti.

MOTORİNDE 1,50 TL'LİK İNDİRİM

Son gelen haberle motorin fiyatı da güncelledi. Motorinde 1,50 TL'lik indirim tabelayı değiştirdi. Benzin indiriminin ardından bugün motorinde de 1 lira 50 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı. LPG fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL MOTORİN, BENZİN FİYATLARI

İşte 12 Eylül Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.42 TL TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı 24.59 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı 25.13 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.88 TL

Motorin litre fiyatı: 42.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.34 TL

Motorin litre fiyatı: 42.7 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL