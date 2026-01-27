Akaryakıt fiyatlarında fren yok! Benzine zam geldi

Kategoriler
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 1 lira 11 kuruş zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden araç sahiplerini üzecek haber geldi.
Geçen hafta motorine peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi.
BENZİNE ZAM GELDİ
Benzin fiyatlarına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
Zamlı tarifeler gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
LİTRESİ 56 LİRAYI AŞTI
Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 55 lirayı, Ankara ve İzmir'de 56 lirayı aştı.
27 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
İşte 27 Ocak 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 55.21 TL
Motorin: 57.36 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 55.03 TL
Motorin: 57.18 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA
Benzin: 56.11 TL
Motorin: 58.44 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR
Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.71 TL
LPG: 29.09 TL