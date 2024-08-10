Akaryakıt fiyatlarında merak edilen indirim! 10 Ağustos benzin, motorin ve mazot fiyatlarında güncel durum

10 Ağustos 2024 08:30 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 08:41

Son olarak Orta Doğu'daki gerilimden sonra gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilmişti. Hafta sonu olmasına rağmen özellikle benzin ve motorinde indirip olup olmayacağı araştırıldı. İran'ın İsrail tehditleri sonrası petrolün güncel durumundaki büyük düşüş en çok akaryakıt fiyatlarına yaradı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA MERAK EDİLEN İNDİRİM!

Aratılan konulardan biri olan akaryakıtta ise geçtiğimiz günlerde yapılan indirimler devam etmekte. Gümrüksüz rafine fiyatları ÖTVE ve EPDK payı da eklenin de KDV hariç ortaya çıkan fiyat satış fiyatı olarak belirleniyor. Bununla beraber günlük dolar kuru da baz alınıyor.

10 AĞUSTOS BENZİN, MOTORİN VE MAZOT FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.61 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 43.67 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.10 TL

Motorin litre fiyatı: 44.28 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.51 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL