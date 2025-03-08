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 | İrem Çınar

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim! Benzinin ardından motorine de indirim geldi: İşte 8 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinden sonra motorin fiyatlarında da indirim gerçekleşti. Araç sahiplerini sevindiren bu gelişme, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte geldi. Benzin fiyatlarında arka arkaya yaşanan indirimlerin ardından, bugünden itibaren motorin fiyatı da 1,35 TL düştü. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler…

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 10:40

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken, son günlerde üst üste gelen indirim haberleri dikkat çekti.

BENZİNDE PEŞ PEŞE İNDİRİM

4 Mart itibarıyla benzine 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından, 7 Mart gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde ikinci bir indirim gerçekleşti ve litre fiyatı 2 lira 6 kuruş daha düştü.

MOTORİN FİYATLARINDA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Benzindeki fiyat düşüşlerinin ardından motorin için de indirim geldi. 8 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim yapıldı.

SON DÖNEMDE AKARYAKIT FİYATLARINDA NELER OLDU?

Geçtiğimiz ay akaryakıt fiyatlarında hem zamlar hem de indirimler yaşandı. 5 Şubat'ta LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam yapılırken, 22 Şubat'ta motorine 1 lira 45 kuruş zam geldi. Ancak bu zam, 27 Şubat’ta yapılan 1 lira 43 kuruşluk indirimle büyük ölçüde geri çekildi.
Son olarak, 4 Mart’ta benzine gelen 1 lira 15 kuruşluk indirim ve 7 Mart'taki 2 lira 6 kuruşluk ek indirimle fiyatlar bir miktar rahatladı. Bugün itibarıyla motorin de 1 lira 35 kuruş ucuzladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.36 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.24 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.09 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.46 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 Litre benzin Kaç TL
1 litre benzin 43 lira 41 kuruş
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