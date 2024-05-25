Akaryakıt fiyatlarında rakamlar değişti! Benzin indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt pompa satış fiyatlarına güncelleme geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma fiyat değişikliğine neden oldu. İstasyonlarda benzinin litre fiyatında 1 lira 54 kuruşluk indirim pompaya yansıtıldı.
Benzin fiyatlarına indirim geldi. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve dövizde yaşanan değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Petroldeki kayıp benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
BENZİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. Yapılan fiyat güncellemesinin ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,20 TL'ye, Ankara'da 42,17 TL'ye, İzmir'de 42,41 TL'ye geriledi.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 41,22 TL
Motorin litre fiyatı: 40,17 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 41,29 TL
Motorin litre fiyatı: 40,22 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 42,23 TL
Motorin litre fiyatı: 41,15 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 42,51 TL
Motorin litre fiyatı: 41,46 TL
PETROL PİYASASINDA GÖZLER OPEC+ TOPLANTILARINDA
OPEC+ petrol üreticileri, fiyatlamaları etkileyecek bir sonraki politika hamleleri için 2 Haziran'da toplanıyor. Toplantıya kısa bir süre kala OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini sürdürüyor. Alınan kararla günlük ortalama 5.86 milyon varillik olan bu kesintiler petrol arzını yönetmeyi amaçlıyor. Haziran toplantısında mevcut kesintilerin uzun vadeli olarak uzatılabileceği öngörülüyor.
Suudi Arabistan ve Rusya'dan zaten ek kesintiler devam ediyordu. 1,3 milyon varillik bir kesintiyi içeren bu kararlara birleştirilmiş kesintiler de olup olmayacağı belli olacak.
PETROL PİYASASINI ŞEKİLLENDİRECEK
2 Haziran'da yapılacak OPEC+ toplantısı, grubun mevcut üretim kesintilerine devam edip etmeyeceğine ya da stratejilerini değiştirip değiştirmeyeceğine karar vereceği kritik bir toplantı olacak. Bu toplantıda alınacak kararların küresel petrol arzı ve piyasaları üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.
PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SERİSİ DEVAM EDİYOR
Dün küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş serisi devam etmişti. Peşi sıra düşüşlerin beşinci gününde petrol 81,1 dolardan işlem görmüş günü 91,36 seviyesinden kapatmıştı. Bugün ise brent petrol yüzde 0,90’lık bir değişimle 82,09 dolar seviyesinden işlem görüyor.