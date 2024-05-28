Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! Bankacılık devi petrol için kritik tahminini açıkladı

28 May 2024 17:35 - Güncelleme : 28 May 2024 17:41

İsviçreli bankacılık devi UBS’ten petrol fiyatlarına ilişkin kritik tahmin geldi. UBS, Brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediğini değerlendirdi.

DEV KURULUŞ PETROLDE YIL SONU BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

UBS, OPEC+'nın üretim kısıntısını uzatmasını ve Brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediklerini bildirdi.

“ARZ KESİNTİLERİNDE UZATMALARI BEKLİYORUZ”

UBS yayımladığı yatırımcı notunda, "Bizim görüşümüze göre, petrol değerli bir jeopolitik hedge olmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar brent ham petrolünün varil başına 87 dolar civarında işlem göreceğini düşünüyoruz. OPEC+'ın mevcut ürün kesintisini en az üç ay daha uzatmasını bekliyoruz" dedi.