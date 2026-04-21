Akaryakıt için korkutan uyarı! 'Hürmüz Boğazı bir ay kapalı kalırsa...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Orta Doğu’da ateşkesin son 24 saatine "Hürmüz Boğazı" kabusuyla girildi.
Geçişlerin durma noktasına gelmesiyle petrol 94 dolar sınırına dayanırken, Citigroup’tan korkutan senaryo geldi: "Boğaz 1 ay kapalı kalırsa petrol 110, 2 ay kapalı kalırsa 130 doları görür!"
Küresel enerji hattındaki bu tıkanıklık, sadece akaryakıtı değil tüm piyasaları "temkinli iyimserlikten" yangın yerine çevirebilir.
İşte Hürmüz düğümü ve dünyayı bekleyen o senaryolar...
Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki “kırılgan ateşkes” yakından takip edilirken, dikkatler bir yandan da petrol fiyatlarında…
Ateşkesin bitmesine 1 gün kala ABD tarafından “herhangi bir uzatmanın söz konusu olmayacağı” açıklaması gelirken, Beyaz Saray yönetimi müzakere için Pakistan’a gidiyor.
Tahran’ın da “savaşın kimsenin faydasına olmayacağını” açıklaması ile birlikte piyasalarda “temkinli iyimser” bekleyiş devam ediyor.
PETROL FİYATLARI NEREYE GİDİYOR?
Öte yandan Basra Körfezinde Hürmüz Boğazından geçişler tamamen durma noktasına gelirken, Brent petrolün varil fiyatı da 94 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Bu arada Citigroup tarafından paylaşılan son raporda, Hürmüz Boğazı’nın 1 ay daha kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 110 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.
Dünyadaki petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçiş güzergahında olan Hürmüz’deki “kapalılık” 50’inci günü de geride bıraktı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar varillik arzın piyasadan çekildiği ifade edilirken, bunun küresel ekonomiye verdiği hasarın da şimdiden 50 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Citigroup da 1 ay daha aksama halinde, küresel ham petrol kayıplarının 1,3 milyar varile ulaşabileceğini açıkladı.
Türkiye gazetesinde yer alan Citigroup’tan yapılan açıklamada iki aylık bir kesintinin ise küresel piyasalarda 1,7 milyar varil petrolü eksilteceği ifade edilerek, “Bu ihtimal ise petrol fiyatını 130 dolara taşıyabilir. Çatışmalar bu hafta sona erse ve Hürmüz açılsa bile, küresel petrol stokları haziranda son 8 senenin en dip noktalarına gerileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Citigroup analistleri, “ateşkesin uzatılacağını” ve bunun da ileride “daha kapsamlı bir anlaşmaya” dönüşebileceğini baz senaryo olarak öne çıkarıyor. ABD’li banka, müzakere sürecinin aksaması halinde ise “daha uzun süreli bir kesinti” senaryosuna geçebileceklerini aktarıyor.