Akaryakıt istasyonlarında yeni uygulama! Mehmet Şimşek açıkladı: Yılbaşında başlıyor

10 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:23

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor. Vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmayacak uygulamalar hayata geçmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akaryakıt sektörüne yönelik yaptığımız önemli düzenlemeler ve artan saha denetimleriyle ilgili bilgi verdi. Bakan Şimşek, bu düzenlemelerle akaryakıt sektöründe vergi kayıplarının önleneceğini aktardı.

Vergi borçluları listesinde yer alan çok sayıdaki akaryakıt firması için Bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, akaryakıt istasyonlarının, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirileceğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik iletilmesini sağlayacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin düzenlemeye hazırlanıyor.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele vurgusunu yeniledi. Birçok düzenleme ve çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Şimşek, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin engelleneceğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçireceği UTTS düzenlemesi 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ticari araçların akaryakıt alımı yılbaşından itibaren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle izlenecek.

Bakan Mehmet Şimşek, yılbaşında yürürlüğe girecek UTTS zorunluluğuna yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AKARYAKITTA VERGİ KAYIP VE KAÇAĞINA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ayda akaryakıt istasyonlarında 4 bin 475 mükellefi ve 53 bin 396 pompadaki 293 bin 966 tabancayı denetledi.

Saha denetimleriyle de sektör yakından izleniyor.