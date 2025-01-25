Akaryakıt pompa fiyatlarında dalgalanma: Benzin, LPG ve motorin için güncel fiyatlar açıklandı! İşte şehir şehir tabelalarda son durum

25 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 09:26

Benzin, motorin ve LPG fiyatına zam, indirim var mı, sorusu araç sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ocak ayında sık sık değişen akaryakıt fiyatları 25 Ocak Cumartesi günü güncel haliyle tabelalara yansıdı. Ekonomik dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Dün İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzinde 4 ila 5, motorinde ise 2 ila 3 kuruş arasında bir fiyat artışı tabelalara yansıdı. İşte 25 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin, mazot ve otogaz) fiyatları.

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Güncel akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği pompa fiyatlarına 25 Ocak 2025 itibarıyla herhangi bir zam​ ya da indirim​ bulunmuyor. Ancak dün İstanbul​, İzmir ve Ankara'da benzinde 4 ila 5, motorinde ise 2 ila 3 kuruş arasında bir fiyat​ artışı yansımıştı. Yeni güncellemenin ardından benzin, motorin ve LPG'de son tablo ortaya çıktı.

SON AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN GELDİ?

Geçtiğimiz hafta 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin ilerleyen günlerde fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Güncel BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

25 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,27 TL/LT

Motorin: 47,30 TL/LT

LPG: 26,49 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 46,12 TL/LT

Motorin: 47,19 TL/LT

LPG: 25,89 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46,76 TL/LT

Motorin: 47,97 TL/LT

LPG: 26,39 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları