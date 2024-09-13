Akaryakıt sektörünü etkileyecek gelişme! Petrol Ofisi'nin BP Türkiye’yi devralmasına onay geldi
Türkiye'de faaliyet gösteren iki önemli akaryakıt firmasından devralma haberi geldi. Rekabet Kurumu, Petrol Ofisi'nin BP Türkiye’yi devralmasını onayladı.
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iki firmadan önemli haber geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu Rekabet Kurumu’nun Petrol Ofisi Grubu’nun BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasını onayladığını duyurdu.
DEVRALMAYA ONAY
Kasım 2023'te Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıkladı. Bir süredir beklenen devralma işlemi için rekabet kurumundan haber geldi.
700'DEN FAZLA İSTASYONU VAR
Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi’nin BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini açıkladı. BP Türkiye'de 1912 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye'de 700'den fazla istasyonu bulunuyor.