Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

03 Ağustos 2024 11:19 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:19

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında akaryakıt piyasalarını etkileyecek kararlarını yayımladı. Buna göre, bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde değişiklik yapıldı. Benzin ve motorin için hizmet bedelleri de açıklandı.

HİZMET BEDELLERİ BELLİ OLDU

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ’nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 4,14 lira olarak belirlendi. Şirketin depolama teslim alma hizmeti bedeli de metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 8,25 lira olarak açıklandı. Teslim etme hizmeti fiyatı ise metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 10,32 lira oldu.

Öte yandan Ulusal Marker İşlemi ve mesai saatleri dışında yapılan hizmetler için ek olarak metreküp başına 2,26 lira yan hizmet bedeli uygulanacak.

DEPOLAMA TARİFELERİ DEĞİŞTİ

Uzun süreli kapasite kiralanması durumunda ise şirketin günlük depolama tarifesi, metreküp başına benzin, motorin vebioyakıt için 2,38 lira, günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 22,23 lira olacak. Söz konusu durumda mesai saatleri dışında yapılan hizmet bedellerine ek olarak metreküp başına 2,43 lira yan hizmet bedeli alınacak.

SOCAR İÇİN DE KARAR VERİLDİ

Socar Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin günlük depolama hizmet bedeli de metreküp başına benzin için 3,12 lira, havacılık yakıtı için 3,10 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 3,23 lira olarak düzenlendi.

Şirketin günlük depolama teslim alma ve teslim etme hizmeti bedeli ise metreküp başına benzin için 88,47 lira, havacılık yakıtı için 77,44 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 98,39 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, akaryakıt ile harmanlanacak ürünlerin hizmet bedeli, benzin türlerine harmanlanacak etanol için 88,47 lira ve motorin türlerine harmanlanacak biodizel için 98,39 lira oldu.