Akaryakıt tankeri ile çarpışan kamyonet hurdaya döndü! 3 yaralı

Kırıkkale'de akaryakıt tankeri ile kafa kafaya çarpışan kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyü ile Hisar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. (26) idaresindeki akaryakıt tankeri ile D.S.'nin kullandığı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü D.S. ile araçta bulunan E.T. (57) ve O.K. (36) yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin
müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan her iki aracında bölgede yol inşaatı yapan Fernas şirketine ait olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.