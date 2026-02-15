Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Akaryakıt tankeri ile çarpışan kamyonet hurdaya döndü! 3 yaralı

Akaryakıt tankeri ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kırıkkale'de gerçekleşen ve kamyonetin hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan yaralalılar oldukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

15.02.2026
15.02.2026
Kırıkkale'de akaryakıt tankeri ile kafa kafaya çarpışan kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

KAMYONET HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyü ile Hisar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. (26) idaresindeki akaryakıt tankeri ile D.S.'nin kullandığı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü D.S. ile araçta bulunan E.T. (57) ve O.K. (36) yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü.

ARAÇTA SIKIŞANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin
müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan her iki aracında bölgede yol inşaatı yapan Fernas şirketine ait olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

