Akaryakıt zammı emekli ve memur maaşlarında hesabı değiştirdi! SGK Başuzmanı rakamlarla açıkladı

24 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:32

Mayıs ayı enflasyon farkının 22,72 olarak açıklanmasının ardından gözler Haziran ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. 3 Temmuz'da milyonlar alacağı maaşı öğrenecek. Ek iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. TGRT Haber ekranlarına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşı beklentisini açıkladı.

İsa Karakaş açıklamalarında şunları kaydetti:

AKARYAKITA ZAMMI HESABI DEĞİŞTİRDİ

Ben bu benzin zammı ve mazot zammını temmuza erteleneceğini düşünüyordum. Salı günü olacak galiba. Dolayısıyla bu ne olacak? Enflasyon açısından enflasyon artışına neden olacak. Çünkü burada 2'TL'nin üzerinde bir benzin zammından bahsediyoruz. Bir TL 69 kuruş mazot zammından bahsediyoruz. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman biz ne diyorduk?

6 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-kur emekleriyle ilgili yüzde 25.75 olarak hesaplamıştık. Dolayısıyla eğer TÜİK bunda dikkate alıp yüzde 3'lerde bir rakam çıkarsa bu durumda yüzde 26'yı bulabilir hatta yüzde 26'yı geçebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Memur ve memur emekler için biliyorsun durum farklı. Nasıl memurlar zaten topu sözleşme meselesi var. Bir de enflasyon farkının göz önünde bulundurduğumuz zaman bunları biz yüzde 20.40 civarı bekliyorduk. Dolayısıyla TÜİK'in gelen rakamları eğer piyasa şartlarına uygun %3'ü geçerse beklenti anketlerinde geçerse bu son akaryakıt zam bundan sonra bu da yüzde 21'i bulabilir.

Dolayısıyla burada en düşük en düşük memur emeklisinin maaşı ne kadar olur diye baktığımız zaman. En düşük yüzde 20.40 üzerinden aldığımız zaman 17. 745 yani 18 bine kadar varabilir. 18 bine kadar çıkabilir eğer.

EŞİTLEME OLACAK MI?

Eğer eşitleme olursa ki şimdi yine maalesef aldığımız bütün kulis bilgileri olumsuz. Adeta yasa ne kadar zam veriyorsa bir kuruş fazla vermeme yönünde. Eğer böyle bir durum olursa inanılmaz bir haksızlık olur.