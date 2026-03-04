Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Akaryakıt zammı son durum 4 Mart! Benzin, motorin zammı iptal oldu mu?

Akaryakıt zammı iptal mi edildi, fiyatları ne kadar sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle büyük oranda zam yapılması bekleniyordu. 4 Mart 2026 Çarşamba günü motorine 6,69 TL'lik bir zam yapılacağı tahmin ediliyordu. Ancak beklenen zam pompaya yansımadı. Vatandaşlar tarafından benzin, motorin zammı iptal oldu mu sorularının cevapları araştırılıyor. 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

milyonlarca sürücünün gündeminde yer alıyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının devam etmesi üzerine enerji piyasalarında kırmızı alarm verildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaya başladı. Yaşanan artışlardan dolayı motorine 6,69 TL'lik zam gelmesi bekleniyordu. Beklenen büyük zamdan dolayı eşel mobil sistemi de tekrardan gündeme gelmişti. Peki , zammı iptal oldu mu?

BENZİN, MOTORİN ZAMMI İPTAL OLDU MU?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden dolayı brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Motorine yapılması beklenen 6,69 TL zam ise iptal oldu. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği pompaya yansımadı. Sektör kaynakları tarafından açıklanan bilgilere göre söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağı belirtildi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı ifade edildi.

AKARYAKIT FİYATLARI 4 MART

İstanbul, İzmir, ve Ankara'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.39 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.49 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59.62 TL

Motorin: 61.76 TL

LPG: 30.09 TL

