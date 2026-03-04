Akaryakıt zammı son durum 4 Mart! Benzin, motorin zammı iptal oldu mu?

Akaryakıt zammı milyonlarca sürücünün gündeminde yer alıyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının devam etmesi üzerine enerji piyasalarında kırmızı alarm verildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaya başladı. Yaşanan artışlardan dolayı motorine 6,69 TL'lik zam gelmesi bekleniyordu. Beklenen büyük zamdan dolayı eşel mobil sistemi de tekrardan gündeme gelmişti. Peki Benzin, motorin zammı iptal oldu mu?

BENZİN, MOTORİN ZAMMI İPTAL OLDU MU?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden dolayı brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Motorine yapılması beklenen 6,69 TL zam ise iptal oldu. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği pompaya yansımadı. Sektör kaynakları tarafından açıklanan bilgilere göre söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağı belirtildi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı ifade edildi.

AKARYAKIT FİYATLARI 4 MART

İstanbul, İzmir, ve Ankara'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.39 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.49 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59.62 TL

Motorin: 61.76 TL

LPG: 30.09 TL