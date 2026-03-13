Menü Kapat
Akaryakıt zammında cumartesi mesaisi! Rakamlar belli oldu

Mart 13, 2026 12:31
benzin zammı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmaya yol açtı. 

Hafta içinde 110 doları gören brent petrolün varil fiyatı cuma günü öğle saatlerinde 100 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Orta Doğu'da savaş ortamı iç piyasada akaryakıt fiyatlarını neredeyse haftanın hemen her günü artırdı.

Perşembe indirimi hariç tabela yukarı yönlü hareket etti. 

Akaryakıt cephesinde bir zam haberi de cumartesi için geldi. 

İşte detaylar...

 

Akaryakıt zammında cumartesi mesaisi! Rakamlar belli oldu

14.03.2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere

Motorin grubunda 96 Kuruş
Benzin grubunda 55 Kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

Bu zammın ardından akaryakıttaki ÖTV sona erecek. Yeni bir düzenleme yapılmazsa gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. Böylece eşel mobil sistem devre dışı kalacak.

Peki 13 Mart Cuma günü üç büyükşehirde pompaya yansıyan fiyatlar hangi seviyede? İşte güncel rakamlar...

 

istanbul benzin fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
 

Akaryakıt zammında cumartesi mesaisi! Rakamlar belli oldu

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Akaryakıt zammında cumartesi mesaisi! Rakamlar belli oldu

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Akaryakıt zammında cumartesi mesaisi! Rakamlar belli oldu

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

akaryakıt zammı

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.

Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.

