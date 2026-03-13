Akaryakıt zammında cumartesi mesaisi! Rakamlar belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmaya yol açtı.
Hafta içinde 110 doları gören brent petrolün varil fiyatı cuma günü öğle saatlerinde 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Orta Doğu'da savaş ortamı iç piyasada akaryakıt fiyatlarını neredeyse haftanın hemen her günü artırdı.
Perşembe indirimi hariç tabela yukarı yönlü hareket etti.
Akaryakıt cephesinde bir zam haberi de cumartesi için geldi.
İşte detaylar...
14.03.2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere
Motorin grubunda 96 Kuruş
Benzin grubunda 55 Kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Bu zammın ardından akaryakıttaki ÖTV sona erecek. Yeni bir düzenleme yapılmazsa gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. Böylece eşel mobil sistem devre dışı kalacak.
Peki 13 Mart Cuma günü üç büyükşehirde pompaya yansıyan fiyatlar hangi seviyede? İşte güncel rakamlar...
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.
Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.