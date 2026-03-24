Akaryakıta çifte indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Mart 24, 2026 11:42
akaryakıt indirim

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş brent petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden oluyor. Varil petrol fiyatlarındaki değişiklikler iç piyasada zam ya da indirim olarak pompaya yansıyor.   

 

Akaryakıta çifte indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıta bugün yapılan zamlar henüz pompaya yansımışken yarın için bir indirim haberi geldi.   

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 

25.03.2026 ÇARŞAMBA gününden geçerli olmak üzere   Motorin grubunda 3,70 TL Benzin grubunda 2,20 TL fiyat indirimi beklenmektedir.  

İndirimlerin %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması beklenmektedir.  

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.   

 

istanbul benzin

Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekilleniyor:  

İstanbul Avrupa Yakası güncel fiyatları   

Benzin: 63.01 TL  Motorin: 77.68 TL  LPG: 30.49 TL  

 

istanbul motorin

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları  

Benzin: 62.87 TL  Motorin: 77.54 TL  LPG: 29.89 TL 

Ankara akaryakıt fiyatları  

Benzin: 63.99 TL  Motorin: 78.82 TL  LPG: 30.37 TL 

İzmir benzin

İzmir akaryakıt fiyatları 

 Benzin: 64.26 TL  Motorin: 79.09 TL  LPG: 30.29 TL 

