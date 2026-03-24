Akaryakıta çifte indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş brent petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden oluyor. Varil petrol fiyatlarındaki değişiklikler iç piyasada zam ya da indirim olarak pompaya yansıyor.
Akaryakıta bugün yapılan zamlar henüz pompaya yansımışken yarın için bir indirim haberi geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre;
25.03.2026 ÇARŞAMBA gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 3,70 TL Benzin grubunda 2,20 TL fiyat indirimi beklenmektedir.
İndirimlerin %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması beklenmektedir.
Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.
Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
İstanbul Avrupa Yakası güncel fiyatları
Benzin: 63.01 TL Motorin: 77.68 TL LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.87 TL Motorin: 77.54 TL LPG: 29.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63.99 TL Motorin: 78.82 TL LPG: 30.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 64.26 TL Motorin: 79.09 TL LPG: 30.29 TL