Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin ve motorinin satış fiyatları değişti
Akaryakıt fiyatı düştü. Benzin ve motorine indirim yapıldı. Mazot fiyatı 28 Haziran sonrası en düşük seviyeye geriledi. Akaryakıta önceki hafta peş peşe gelen zamların ardından çifte indirim vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte 22 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberi araç sürücüleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün yapılan indirimin ardından akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Akaryakıta çifte indirim geldi.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM
22 Ekim 2024 Salı gününden (bugün) itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, geçtiğimiz hafta 77 kuruş artan (mazot) motorin fiyatlarına da 1,65 TL fiyat indirimi uygulandı. Böylece mazot fiyatı 28 Haziran sonrası en düşük seviyeye düştü.
LPG'de ise herhangi bir indirim veya zam beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 22 EKİM
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin litre fiyatı: 41.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 41.84 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 42.44 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.71 TL
Motorin litre fiyatı: 42.94TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL