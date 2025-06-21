Akaryakıta çifte zam geldi! İşte 21 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları

İsrail-İran savaşının körüklediği petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Bu gece yapılan artışla birlikte motorin litre fiyatı 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı geçti. Son bir haftada motorine 8,5 lira, benzine ise 4,5 lira zam geldi. İşte 21 Haziran Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

İsrail-İran arasında yaşanan gerilim sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanırken, bu artış akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zam olarak yansıdı.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ı hedef alan saldırısının ardından, brent petrolün varil fiyatı bir günde yaklaşık yüzde 10 artarak 78 dolara kadar çıktı. Savaş öncesinde de yükseliş trendine giren petrol fiyatları, son bir ayda toplamda yüzde 20’yi aşkın bir artış kaydetti. Akaryakıt zammı ise tüketicinin cebine doğrudan yansıdı.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.