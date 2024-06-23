Akaryakıta çifte zam yolda! 5 TL'lik artış geliyor

23 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:58

Kripto paralar bu hafta Meclis'te! Para ve hapis cezası geliyor

Kripto paralar bu hafta Meclis'te! Para ve hapis cezası geliyor

Akaryakıt fiyatları brent petrolde yaşanan yukarı yönlü hareketlerle 24 Haziran gece yarısından sonra yeniden zamlanacak. Temmuz ayında ise ÖTV vergisi benzin ve motorin fiyatlarına yansıyacak.

PETROL ENDEKSİ YÜZDE 3 DEĞER KAZANDI

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen petrol fiyatları küresel petrol talebindeki büyümenin güçlü ABD doları ve Orta Doğu'da artan çatışmalardan etkilenebileceği endişeleri cuma günü kayıp verdi.

Yüzde 0,5 değer kaybeden brent petrol varil başına 85,24 dolara düştü. Buna rağmen jeopolitik risklerle petrol endeksi hafta boyunca yüzde 3 arttı. Üst üste iki hafta yükseliş kaydetti.

SALI GÜNÜ YANSIYACAK

Benzin ve motorine 21 Haziran'da yapılması planlanan zammın ertelendiği tarih belli oldu. 24 Haziran gece yarısından sonra benzin ve motorine zam gelecek. Böylelikle benzinin fiyatı 2 lira 1 kuruş, motorinin fiyatı 1 lira 69 kuruş artacak.

Bu zamların yansıması halinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,31 TL'ye, Ankara'da 43,29 TL'ye, İzmir'de 43,55 TL'ye yükselecek.

ÖTV ZAMMI DA EKLENECEK

Araç sahipleri ise gözlerini 3 Temmuz'daki ÖTV zammına çevirdi. Dünya Gazetesi'nde yer alana habere göre, 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor.

Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL