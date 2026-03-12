Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
28 Şubat'ta başlayan ve brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara yol açan ABD-İsrail İran savaşı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Bugün benzinde 75 kuruş ve motorinde 1,15 kuruş olarak pompaya yansıyan indirimlerin ardından yarın iki gruba belli oranlarda tekrar zam yapılacağı öğrenildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 13.03.2026 cuma gününden geçerli olmak üzere
Motorin grubunda 3,04 TL
Benzin grubunda 1,88 TL fiyat artışı bekleniyor.
Artışların %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Pompaya yansıyacak artışlar:
Motorin grubunda 76 Kuruş
Benzin grubunda 47 Kuruş şeklinde gerçekleşecek
Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 60.39 TL
Motorin litre fiyatı: 64.16 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
Benzin litre fiyatı: 60.23 TL
Motorin litre fiyatı: 64.00 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 61.35 TL
Motorin litre fiyatı: 65.27 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
Benzin litre fiyatı: 61.63 TL
Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.
Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.