Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

28 Şubat'ta başlayan ve brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara yol açan ABD-İsrail İran savaşı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Bugün benzinde 75 kuruş ve motorinde 1,15 kuruş olarak pompaya yansıyan indirimlerin ardından yarın iki gruba belli oranlarda tekrar zam yapılacağı öğrenildi.