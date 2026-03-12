Menü Kapat
Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Mart 12, 2026 11:55
1
Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

28 Şubat'ta başlayan ve brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara yol açan ABD-İsrail İran savaşı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. 

Bugün benzinde 75 kuruş ve motorinde 1,15 kuruş olarak pompaya yansıyan indirimlerin ardından yarın iki gruba belli oranlarda tekrar zam yapılacağı öğrenildi. 

 

2
akaryakıt fiyatları

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 13.03.2026 cuma gününden geçerli olmak üzere

Motorin grubunda 3,04 TL
Benzin grubunda 1,88 TL fiyat artışı bekleniyor.

Artışların %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 

Pompaya yansıyacak artışlar:

Motorin grubunda 76 Kuruş
Benzin grubunda 47 Kuruş şeklinde gerçekleşecek 

3
İstanbul benzin fiyatı

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

4
Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL
 

5
Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ankara

Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL
 

6
Akaryakıta 'cuma' zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

İzmir benzin fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

7
akaryakıt fiyatları

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.

Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.
 

 

