Akaryakıta dev indirim! Bugün pompaya yansıdı

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 09:01
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 09:01
motorinin litre fiyatına 4 lira indirim

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 4 lira indirim yansıtıldı.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve piyasaları sarsan çatışmayı sonlandırmak üzere yeniden müzakerelere başlanabileceğine dair sinyallerle yatay bir görünüm sergiliyor. 
 

Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması

Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması, iç piyasalarda akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bugünden itibaren pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 4 lira indirim geldi. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
 

akaryakıt fiyatları

16 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları

Peki, 16 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İŞTE İL İL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL
 

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

 

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL
 

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL
 

