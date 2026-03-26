Akaryakıta dev indirim! Motorin fiyatları 70 liranın altına iniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 TL indirim yapılması planlanıyor.
ABD-İsrail-İran hattında ateşkes ihtimali brent petrol fiyatında gerilemeye neden oldu. Bugün brent petrolün litresi 99 dolar civarında seyrediyor. Yaşanan bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da sirayet ediyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre motorin grubunda yarından itibaren yapılması planlanan indirim tutarı 5,44 TL seviyesinde bulunuyor.
Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının:
İstanbul’da 68,54 TL’ye
Ankara’da 69,68 TL’ye
İzmir’de 69,95 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin: 62.43 TL
Motorin: 73.98 TL
LPG: 30.49 TL
Benzin: 62.29 TL
Motorin: 73.84 TL
LPG: 29.89 TL
Benzin: 63.41 TL
Motorin: 75.12 TL
LPG: 30.37 TL
Benzin: 63.68 TL
Motorin: 75.39 TL
LPG: 30.29 TL