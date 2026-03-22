Akaryakıta dev zam! Salı günü pompaya yansıyacak

Orta Doğu'da yaşanan kriz, enerji piyasasını alt üst etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Brent petrol bugün 110 dolar seviyesinde dalgalanıyor.
Bu gelişmeler dahilinde akaryakıt fiyatları da değişiklik gösteriyor. Ekonomim'de yer alan habere göre salı gününden itibaren motorine 6 TL'lik zam beklendiği açıklandı.
Peki, 22 Mart 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 62.00 TL
Motorin litre fiyatı: 71.10 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
Benzin litre fiyatı: 61.86 TL
Motorin litre fiyatı: 70.96 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin litre fiyatı: 72.22 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 72.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL