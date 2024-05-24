Akaryakıta indirim geliyor! Benzin, motorin fiyatları güncellendi

24 May 2024 08:44 - Güncelleme : 24 May 2024 08:45

Akaryakıt fiyatlarına, döviz kurlarındaki ivmenin aşağı yönlü hareketi ve Brent Petrol fiyatındaki gerilemenin ardından yeniden indirim bekleniyor. Gelen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş civarında indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR (BENZİN VE MOTORİN)

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin yani dizel yakıtın litre fiyatı şu sıralar 40.22 lira civarında.

Benzinin litresi ise pompada ortalama 42.74 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin fiyatları belirlenirken öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken de Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilmiş oluyor ve böylece pompaya yansıtılan fiyat da belirlenmiş oluyor.