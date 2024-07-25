Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin fiyatları değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

25 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:22

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Brent petrol, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber değer kaybederken dolar/TL kurundaki sakin seyir de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorine dün gece yarısı indirim geldi. Petrol ham petrol vadeli işlemleri perşembe günü varil başına 81 dolara doğru geriledi. Dolar kuru ise yeni güne 33 liranın altında başladı.

PETROLDE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda değer kaybeden petrol, küresel hisse senedi piyasalarındaki olumsuz duruşla beraber hazirandan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bununla beraber Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yaklaşan bir ateşkes anlaşmasının beklentileri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Çin'de ekonominin yavaşlaması ise talep tarafında endişelerin artmasını destekledi. EIA verileri geçen hafta 3,74 milyon varil düşüş gösterdi.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Küresel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, TÜİK'in yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından akaryakıta temmuz ayının başında ÖTV zammı yapıldı. Böylelikle benzin ve motorinde 2 TL'nin üzerinde vergi zammı geldi.

Dün gece yarısından itibaren motorine 1 lira 47 kuruşluk bir indirim yansıtıldı.Yeni yapılan indirimle İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,54 liradan, Benzinin litresi ise ortalama 45,1 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.10 TL

Motorin litre fiyatı: 43.53 TL

LPG litre fiyatı: 22.93 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.97 TL

Motorin litre fiyatı: 43.46TL

LPG litre fiyatı: 22.80 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.70 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 23.10 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.05 TL

Motorin litre fiyatı: 44.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.22 TL