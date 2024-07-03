Akaryakıta ÖTV zammı! Benzin ve motorin fiyatları değişiyor

03 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:11

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Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve brent petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerle beraber artmaya devam etti. Benzin ve motorine 3 Temmuz itibari ile ÖTV zammı da geldi.

GEÇTİĞMİZ YIL UYGULAMAYA KONULDU

Geçtiğimiz yıl akaryakıt fiyatlarına altı ayda bir ÖTV zammının gelmesi kararlaştırıldı. Böylece 16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırıldı. Bu tarihten sonra akaryakıt fiyatlarının 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlendi.

AKARYAKITTA RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, üretici fiyat endeksi yüzde 19,49 oldu. Bu rakamın açıklanmasıyla motorin ve benzinin litre tutarlarına yüzde 19,49 zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Bu artışlara bir de yüzde 20'lik KDV ekleniyor. Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,70 TL'ye, Ankara'da 45,70 TL'ye, İzmir'de 46,06 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.