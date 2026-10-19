Akaryakıta salı indirimi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Sürücülerin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarındaydı! Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından benzin grubunda indirim kesinleşti. 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4,30 TL indirim yapılacak. İşte gece yarısı pompaya yansıayacak indirimli fiyatlar ve il il güncel akaryakıt listesi...
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 4,30 TL fiyat indirimi gerçekleşecek.
19 Ekim tarihi itibarıyla motorin (mazot) grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Fiyat indiriminin gece yarısı pompaya yansımasıyla birlikte benzinin litresi büyükşehirlerde önemli ölçüde gerileyecek.
4,30 TL'lik dev indirimin ardından benzinin litre fiyatının şehirlerde yaklaşık olarak şu seviyelere düşmesi bekleniyor:
İndirim öncesinde serbest piyasada uygulanan güncel pompa fiyatları dikey listesi şu şekildedir:
AĞRI
ARDAHAN
BARTIN
BİNGÖL
BURSA