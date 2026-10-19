Akaryakıta salı indirimi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sürücülerin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarındaydı! Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından benzin grubunda indirim kesinleşti. 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4,30 TL indirim yapılacak. İşte gece yarısı pompaya yansıayacak indirimli fiyatlar ve il il güncel akaryakıt listesi...